Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'de Samsun'a çıktıktan sonra yolda okudukları söylenen "Dağ Başını Duman Almış" marşı, 20 Haziran 1938'de "Gençlik ve Spor Bayramı Marşı" olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Genç Parti'sine seçim şarkıları yaparak katkıda bulunmuştur.

GENÇLİK MARŞI

Dağ başını duman almış

Gümüş dere durmaz akar.

Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.

Bu gök,deniz nerede var?

Nerede bu dağlar taşlar?

Bu ağaçlar ,güzel kuşlar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin

Söz : Ali Ulvi Elöve