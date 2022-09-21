Vücuttaki kolajen oluşumunu tetikleyen kemik suyu, kemiklerden ve bağ dokusundan oluştuğu için kalsiyum, magnezyum, kolajen, fosfor, amino asitler, kondroitin, glukozamin ve daha birçok vitamini içerisinde bulundurur. Özellikle koronavirüse karşı tüketilmesi uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen ilikli kemik suyu, virüslere karşı adeta bir kalkan görevi görüyor. Yemeklere ve özellikle çorbalara konulan kemik suyu düzenli olarak tüketildiği takdirde beynin yaşlanmasını engellemeye yardımcı oluyor. Özellikle kış aylarına girilmesi ve çocukların okul hayatına başlamasıyla virüsleri engellemek, bağışıklığı güçlendirmek ve hafızayı güçlendirmek için ilikli kemik suyunu menünüze ekleyebilirsiniz. *Ancak ilikli kemik suyuna karşı herhangi bir alerjinizin olmadığına emin olmalısınız! Tüketmeden önce doktorunuza danışın! İLİKLİ KEMİK SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR, NASIL TÜKETİLMELİ? Kemik suyunun içerisinde bulunan kolajen cildin elastikiyetini artırmada oldukça etkilidir. Kolajen ise içerisinde bulunan değerler sayesinde cildi besler ve yaşlanmasını önleyici etkiler sunar. Yaş ilerledikçe vücut daha az kolajen üretmeye başlar.

Cildin genç kalmasında en etkili bileşen kolajendir. Ancak kolajeni içerden almak en doğru olan yöntemdir. Yani kolajen açısından zengin olan besin kaynaklarının doğru bir şekilde ve düzenli olarak tüketilmesi kolajenin içerden alımını sağlar. Kemik suyu kolajen, glutamin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, amino asitler, kondroitin, glukozamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat zamanla azalır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Vücutta kolajen oranının azalmasını engellemek için düzenli olarak kemik suyu tüketilmeli. Kemik suyunun düzenli tüketimi kolajen oranını dengeler. Kolajen, glutamin ve prolin maddelerinin eksikliği vücutta bazı hastalıklara yol açar. Bazı hastalıklar, ilaçlar ve besinler sinir sistemindeki zararlı toksinlerin oranını artırarak birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Ancak kemik suyu içerdiği mineraller sayesinde bu durumun yaşanma riskini azaltır. İLİKLİ KEMİK SUYUNU HER GÜN BİR BARDAK TÜKETMENİN FAYDALARI NELER? Kemik suyu içerisinde kalsiyum ve fosfor gibi bileşenleri bol miktarda bulundurması nedeniyle kemik sağlığı için de oldukça önem arz eder. Grip ve bronşitin yanı sıra salgın hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin mutlaka güçlü tutulması gerekiyor.

Kemik suyu, grip ve çeşitli enfeksiyonel hastalıklarla savaşır, vücudu dinç tutar. İçerdiği mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirmede yardımcı olur. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre bulgular, kemik suyu içen otoimmün rahatsızlığa sahip kişilerin semptomlarının azaldığı yönünde. Başka bir ifadeyle, hasta olduğumuzda aklımıza kemik suyundan çorba gelmesi boşuna değil, zira hastalıkların iyileşmesine katkısı büyük. Her gün 1 bardak kemik suyu tüketildiği takdirde vücudunuzdaki dinçliği hissedeceksiniz. Bunlara ek olarak beyin gelişimi ne de oldukça fayda sağlar.

ne de oldukça fayda sağlar. Antioksidan özelliği olan kemik suyu, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

ve gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır. Uzmanlar kemik suyunu, gelişim çağındaki çocukların, hamilelerin ve kemikleri kırılan hastaların tüketmesi gereken besinlerden biri olduğunu belirtiyor.

İleri yaşlarda sıklıkla görülen kemik hastalıklarını önlemek için günde bir bardak kemik suyu içilebilir. İLİKLİ KEMİK SUYU CİLDİ SIKILAŞTIRIP, SELÜLİTLERİ AZALTIYOR! Cilt sağlığının en önemli bileşenlerden olan kolajen, yaşlanmanın önüne geçerek adeta gençlik iksiri olarak karşımıza çıkıyor. Cildin genç kalması için dışardan müdahalelerin etkisini ancak içerden destek verilerek artırılabilir. Kemik suyu, en doğal ve sağlıklı kolajen deposu olarak biliniyor.

Kemik suyunun içerisindeki kolajen ve jelatin, saçın ve cilt yapısının onarılmasına yarar sağlar. Cildi sıkılaştırır hatta selülit oluşumunu azaltır. Bu özelliklerinden dolayı daha genç görünmeye katkı sağlar. Yani 'gençlik iksiri' olarak da düşünülebilir.

olarak da düşünülebilir. Amino asit bakımından da zengin olan kemik suyu cilt dokusunu da koruyarak, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engeller. Cilt derisi altındaki dermis tabakasında yaşanan deformasyonu azaltır.

Kas yapısını güçlendirdiğinden sporcuların da tüketmesi gereken besinler arasındadır.

Bağırsakların ve midenin iyi çalışmasını destekleyerek; hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sağlık sorunlarını önler.

Kemik suyu kısık ateşte uzun süre pişirerek kolajen, glutamin, prolin, glisin ve aminoasitlerin açığa çıkması sağlanır. Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve sülfür gibi minareller açısından zengin olan kemik suyunu vücut kolayca emebiliyor. YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR İçerdiği kolojen ve jelatin, cildi kırışıklıklara karşı korur. Kolajen aynı zamanda selülit problemine de iyi geliyor. Selüliti tamamen ortadan kaldırmasa da epey azalttığı söyleniyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEDE EN BÜYÜK YARDIMCI Kemik suyunun içerisinde bulunan jelatin, bağırsak duvarını sağlamlaştırarak korumaya alıyor. Bu sayede bağışıklık sistemi de güçlenmiş oluyor. Aksi halde sindirilememiş besinler ve toksik maddeler kana karışıyor. Sonuç olarak da bağışıklık sistemi bozuluyor ve vücutta belli kronik yorgunluk, tiroit, egzama gibi hastalıklara neden olabiliyor.

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN DOĞAL BİR İLAÇ Ayrıca kemik suyunda bulunan kıkırdakta glukozamin ve kondroitin bulunur. Yapılan birçok araştırma kondroitinin ve glukozaminin eklem ağrılarını azalttığını ve osteorartrit yani eklem kıkırdağında oluşan bozulma semptomlarını azalttığını belirtmiştir. Eklem ağrıları ile ilgili sıkıntı çekenler kemik suyunun faydaları sayesinde iyileşebilmektedir.

KEMİK SUYUNUN İYİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR? İlikli kemik suyunun jelleşmesi, yapılan ürünün kalitesine işarettir. İyi kemik suyu jelatinimsi bir görünüşe sahip olup ince ve sıvı değildir. Isıtıldığı zaman kemik suyunun sıvı hale gelmesi gerekir. Jelleşme besin değerlerinin daha yüksek olduğunun bir göstergesidir. Beslenme değeri yüksek, kolajen deposu olan kemik suyunun, en ideal şekli jöle kıvamında olanıdır. Kemik suyundaki jelatin, sızıntılı bağırsağı iyileştirir. Sindirim sistemi mukozasına katkı sağlar ve besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. KEMİK SUYUNU PİŞİRMEK NEDEN UZUN SÜRER? Kemik suyu kaynatmak uzun bir işlem gerektirir. 6 ile 18 saat kemiğin, çok az et ve bağlarla birlikte haşlanması tavsiye edilir. Bu kadar uzun süre pişirilmesinin nedeni ise kemiğin içindeki tüm besleyici maddelerin suya karışmasını, kolajenin ayrılmasını sağlamak ve kemiğin içeriğini tamamen alabilmektir.