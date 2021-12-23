Gençlik aşısı nedir? İşe yarıyor mu?

Son yıllarda oldukça popüler olan gençlik aşısı gerçekten yaşlanmaya karşı mücadelede etkili mi?

Yaşlanma zamana karşı koyulamayan tüm organlarda oluşan, en çokta ciltte fark edilebilen bir süreçtir. Çevresel faktörler, özellikle güneş ışınlarına maruz kalma, makyaj gibi kimyasal maddeler, fiziksel tesirler, sigara ve alkol kullanımı, yeme alışkanlıkları, stres ve genetik yatkınlık cilt yaşlanmasında en önemli etkenlerdir. Yaş almayla beraber cildin yapısında bulunan ve cilde elastikiyet ve canlılık sağlayan kollajen ve elastin üretimi azalır, ciltte gevşeme kırışıklıklar ve incelme başlar. Eklemlerden cilde kadar vücudumuzun her yerinde bulunan yine cilde canlılık ve parlaklık veren maddelerden en önemlisi olan hyalüronik asitte 30'lu yaşlardan itibaren azalmaya başlar. Hyalüronik asidin azalmasıyla cilt esnekliğini, parlaklığını ve nemini kaybeder.

Peki bir çok insan için kaygı yaratan bu durumu yavaşlatmak, durdurmak ve tersine çevirmek mümkün mü? Zamana ve dış faktörlere bağlı cilt yaşlanmasını yavaşlatmak günümüzde cilt mezoterapisi ile mümkün hale gelmiştir. Bu durumu tersine çevirmenin en önemli ayağı, cildin ihtiyacı olan nemi tekrar sağlamak ve cilt altı dokularda kollajen üretimini yeniden uyarmaktır.

GENÇLİK AŞISININ İÇERİSİNDE HANGİ MADDELER VAR?

Gençlik aşısının içerisindeki en önemli madde hyalüronik asittir. Hyalüronik asit su tutma özelliği ile cildi nemlendirir ve kollajen üretimini tetikler. Bilindiği gibi bebeklerin yüzü son derece sağlıklı canlı ve parlaktır. Bunun sebebi bebeklerin vücudunda bulunan hyalüronik asitin yüksek miktarda olmasıdır. Bunun dışında, ciltte zamanla eksilen akıllı peptidler gibi bir takım yan ürünlerde solüsyonlarda karışık şekilde bulunabilir.

GENÇLİK AŞISI NASIL UYGULANIR VE ETKİLERİ NELERDİR?

Gençlik aşısı yüz ve boyun başta olmak üzere vücudun istenilen her tarafına yapılabilen ancak uygun derinlikte ve deneyimli ellerde direk olarak cilde uygulanan bir mezoterapi yöntemidir. Etkileri uygulama sonrası 2-3 güne gözle fark edilir şekilde görülür.

-Lifting etkisiyle cildi yukarı doğru toplayarak ciltteki sarkmaları gözle görünür şekilde azaltır.

-Cilde parlaklık verir.

-Cildin kaybettiği elastikiyeti geri kazandırır.

-Cildi nemlendirir ve dolgunlaştırır.

-İnce kırışıklıkları yok eder, kalın kırışıklıkları azaltır ve düzenli yapılmasıyla yeni kırışıklık oluşumunu engeller.

-Ciltteki lekeleri azaltır.

-Cildi canlandırır ve hacim kazandırır.

GENÇLİK AŞISI KİMLERE UYGULANABİLİR?

Gençlik aşısı 20-25 yaş üzeri tüm cilt tiplerinde yüz, boyun, el üzeri ve dekolte yerlerine uygulanır.

Gençlik aşısı genellikle içerdiği maddeye göre 3 hafta veya 1 ay ara ile yılda iki seans olacak şekilde uygulanması tavsiye edilir. Ancak aşının içeriğindeki maddeye bağlı olarak seans aralıkları ve sayısı hekimce belirlenir.

GENÇLİK AŞISININ DOLGUDAN FARKI NEDİR?

Dolguların içerisinde de hyalüronik asit vardır ancak bu hyalüronik asitte çapraz bağlar bulunur. Gençlik aşısındaki hyalüronik asitte çapraz bağlar yoktur. Bu cilt altında daha kolay yayılmasına neden olur ve uygulandığı bölgede kitle oluşumunu ortadan kaldırır. Ayrıca su tutma özelliği nedeniyle de cildin nemini artırarak canlılığını sağlar.

GENÇLİK AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Gençlik aşısının içerdiği maddelere göre değişse de yan etkileri çok nadirdir. Saf hyalüronik asit içerenlerde yan etki yoktur. Özel iğnelerle uygulanır ve iğnenin uygulandığı bölgede hafif kızarıklık ve minik kanamalara bağlı morluklar görülebilir. Bunlarda 2-3 güne geçer.

GENÇLİK AŞISINI TAVSİYE EDER MİSİNİZ?

Yüz gençleştirmede, kırışıklık gidermede, cilde canlılık kazandırmada, gıdı ve çene altını sıkılaştırmada, boyun kırışıklıklarını azaltmada, el ve dekolte bölgesini gençleştirmede, kısaca anti-aging özelliği nedeniyle deneyimli ellerde doğru uygulama yöntemi ile çok iyi sonuçlar verdiğinden tavsiye ediyorum. Ancak beraberinde bol su içme, doğru beslenme, güneş ışınlarından ve sigaradan da mümkün olduğunca kaçınmak gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım.