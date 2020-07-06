Gençliğim Eyvah oyuncuları kimler? sorusu bu akşam 4. bölümüyle ekranlara gelecek dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor. Gençliğim Eyvah, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyiciyle buluşturuyor. İşte Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosu...
CENGİZ BOZKURT (ARİF ASMALI) KİMDİR?
Adanalı kebap ustası. Hacer Asmalı ile olan evliliğinden Suzan, Ahmet ve Ali isminde üç çocuğu var. Yıllar sonra Zola isminde bir İtalyan'ın oğlu olduğunu öğreniyor. Zola'nın gelişiyle hayatı altüst olan Arif, türlü fırıldaklar çevirip bu durumu ailesinden gizlemeye çalışıyor. Bütün bunlar olurken ezeli rakibi ve can düşmanı Zekeriya Bozoğlu ile rekabetten vazgeçmiyor. Karısı Hacer'den çok korkmasına rağmen sürekli arkasından iş çeviriyor.
LEVENT ÜLGEN (ZEKERİYA BOZOĞLU) KİMDİR?
Urfalı kebap ustası. Nuriye Bozoğlu ile olan evliliğinden Veysi, Azra ve Ayşe isminde üç çocuğu var. Yıllar sonra Çavi isminde bir İtalya'nın oğlu olduğunu öğreniyor. Dürüst ve namuslu bir adam olan Zekeriya başındaki bu beladan kurtulmak için can düşmanı Arif'le işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Çavi'ye bunca yıl babalık yapamadığı için büyük vicdan azabı duyuyor. Karısı Nuriye'nin olan biteni duyması Zekeriya'nın kıyameti olacak. Büyük kızı Azra kıymetlisi. Kimselere vermeye kıyamıyor.
GÜNAY KARACAOĞLU (HACER ASMALI) KİMDİR?
Arif Usta'nın hanımı. Sahip oldukları dükkan ve ev Hacer'in babası Ali Usta'dan kalma. Hacer tam bir hanım ağa. Otoriter ve sert bir kadın. Kocası Arif'in her türlü fırıldağını yakalıyor. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan Zola onun için de büyük şok olacak. Hacer iki aile arasındaki düşmanlığın en sert temsilcisi. Evlatlarına çok düşkün ancak bir o kadar da disiplinli bir anne. İçgü Veysi'yi damat olarak kabul etmiş. Ancak Azra'nın hiç şansı yok. Asla gelini olamaz.
ULVİYE KARACA (NURİYE BOZOĞLU) KİMDİR?
Zekeriya Usta'nın hanımı. Dükkanı da evi de çeviren kişi Nuriye. Baskın karakterli, dediğim dedik bir kadın. Ailesindeki herkes ondan korkuyor. En büyük hayal kırıklığı tek erkek evladı, kıymetlisi Veysi'nin düşmanlarının kızı Suzan'la kaçarak evlenmesi. Çavi'nin ortaya çıkması ile Zekeriya'ya dünyayı dar edecek. Hayattaki en büyük rakibi Hacer Asmalı. Azra ve Ahmet aşkının önündeki en büyük engellerden biri Nuriye.
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