Gençlerin Güvence Haritası açıklandı

Dijital sigortacılık hizmetleriyle dikkat çeken Fibasigorta; sektörü, şirketin yıllık performansını ve yeni hedeflerini paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi. Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Buket Erşan, Erkin Gürel ve Salih İleri’nin katıldığı toplantıda şirketin 2025’teki ilk 9 aylık performansı masaya yatırılırken, gençlerin sigorta sektörüne bakışının incelendiği Gençlerin Güvence Haritası araştırma sonuçları da aktarıldı.

Gömülü sigortacılık konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiklerini ifade eden Erol Öztürkoğlu, Fibasigorta’nın 2025’teki ilk 9 aylık performansı için şunları söyledi: “Fibasigorta ile ilk günden bu yana geleneksel sigortacılığı dijital süreçlerle harmanlayarak sektöre yenilikçi bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda 2024 yılını yüzde 131 büyümeyle ve yaklaşık 1.5 milyar Türk lirası prim üretimiyle tamamladık. Henüz 2025’i tamamlamadan önceki yılın başarısını aşarak eylül sonu itibarıyla 1.5 milyar TL prim üretimine ulaştık. Elektronik cihaz sigortası, kasko, konut ve KOBİ ürünlerinde yüzde 200 büyümeyle güçlü bir performans gösterdik.”

REKLAM advertisement1

REKLAM GÖMÜLÜ SİGORTACILIKTA ÖNCÜ Fibasigorta’yı başarıya götüren noktanın fark yaratan sigortacılık anlayışı olduğunu vurgulayan Öztürkoğlu, “Sigorta ürünlerini müşteriye tam da ihtiyaç duyduğu anda sunarak daha erişilebilir ve görünür hale getiriyoruz. Bu noktada Türkiye’de öncülerinden olduğumuz gömülü sigortacılık modeli, sigorta sektörünün geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biri haline geldi. Gömülü sigorta özellikle elektronik cihaz, fintech ve e-ticaret sektörlerinde büyük bir ivme kazandı; Türkiye’de mikro sigorta satışları son iki yılda yüzde 60 artarken, bu modelle yılda yaklaşık 4 milyon poliçe üretiliyor. Biz de Fibasigorta olarak sadece iki yılda 400 bine yakın poliçeye ulaştık” dedi. Gömülü sigortacılığın artık günlük yaşamın bir parçası haline geldiğinin altını çizen Öztürkoğlu, “Sigorta, internet üzerinden yapılan alışverişlerden seyahat rezervasyonlarına, kargo ve teslimat hizmetlerinden kısa dönemli konut kiralamalarına kadar birçok alanda işlem akışına entegre ediliyor. Bu dönüşümün etkisiyle bugün küresel sigorta dağıtımının yüzde 4’ünü oluşturan gömülü sigortacılığın 2032 yılına kadar yüzde 16’ya ve 1,5 trilyon dolarlık brüt prim üretimine ulaşması bekleniyor. Sadece mal ve kaza sigortalarında bu oran yüzde 30’a kadar çıkacak. ABD’de pazar büyüklüğünün 2027’de 150 milyar dolara, 2032’de ise 500 milyar dolara; Avrupa ve Çin’de ise 200 milyar doların üzerine ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise bu oran henüz yüzde 3 civarında” diye ekledi.

REKLAM Öztürkoğlu, Fibasigorta olarak bu dönüşümün Türkiye’deki önemli bir parçası olmanın gururunu yaşadıklarını paylaştı. Bankalar, pazar yerleri, online ve offline mağazalar, mobil ve web platformlar ile çağrı merkezleri üzerinden yürüttükleri çok kanallı satış yapısı sayesinde müşteri ağını her geçen gün genişlettiklerini aktaran Öztürkoğlu, şu şekilde devam etti: “Toplam poliçe üretim adedimizin yaklaşık yüzde 75’ini gömülü sigortacılık modeliyle elde etmiş durumdayız. Bu hizmetimizi yalnızca cep telefonlarıyla sınırlandırmıyor, tablet ve robot süpürge gibi hayatımızı kolaylaştıran elektronik cihazları da dahil ederek geniş bir kapsamda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yeni satın alınan cihazların yanı sıra yenilenmiş cep telefonları için de güvence sunuyor, müşterilerimize ikame cihaz avantajı tanıyarak rakiplerimizden ayrışıyoruz. Cihazların kullanım ömrü uzadıkça teknolojik atıkların azaltılmasına katkıda bulunuyor, kaynakların aşırı kullanımının önüne geçiyor ve karbon salımının azaltılmasına yardımcı oluyoruz. Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketleriyle yaptığımız iş birlikleriyle yenilenmiş ürünlere sunduğumuz sigortalar sayesinde dönüşüm ekonomisine katkıda bulunuyor, sürdürülebilirliği destekliyoruz.”

HEDEF DAHA FAZLA GENÇ Esnek ve teknoloji odaklı olmanın özellikle genç müşteri potansiyeli için gerekliliğinin altını çizen Öztürkoğlu, 2026 hedeflerini de şöyle açıkladı: “Sigortacılık alanında hayata geçirilen birçok teknolojik yatırım işlemlerin çok daha hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş halde yapılmasını sağlıyor. Dijitalleşme, sigorta süreçlerinin sadeleşmesine ve bireylerin sigortaya erişiminin kolaylaşmasına katkıda bulunuyor. Bugün Türkiye’de sigorta penetrasyonu yüzde 2,3 seviyesinde. 18-25 yaş arasındaki sigortalı oranı ise ortalama olarak yüzde 6 civarında. Biz Fibasigorta olarak bu yaş grubunda yüzde 9’luk bir sigortalı oranına sahibiz. Yani sektöre kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha yüksek bir orana ulaşmış durumdayız. Bu oranı yükseltmek ve müşterilerimizin hayatlarına doğrudan temas edecek çözümler sunmak için çalışıyoruz. 2026’da yapay zekanın iş süreçlerimize entegrasyonu, müşterilerimize ulaştığımız kanal sayısının artırılması ve siber, parametrik sigortalar gibi niş ürünlerle portföyümüzü genişletmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Türkiye’de sigorta bilincini artırmak ve daha fazla gence ulaşmak da her zaman ana hedefimiz. Bu kapsamda ‘Gençlerin Güvence Haritası’ araştırmasını gerçekleştirdik. Araştırma gençlerin sigortaya bakışı, güvence anlayışı ve gelecek hedefleri doğrultusunda sigortacılık beklentileri için güçlü bir içgörü sunuyor.”

REKLAM KEŞKE SİGORTASI GELİYOR Fibasigorta, Twentify iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Gençlerin Güvence Haritası” araştırmasıyla gençlerin hayallerini, endişelerini ve en çok da “keşke sigortam olsaydı” dedikleri alanları ortaya koydu. Şirket araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ise gençlere özel yeni nesil bir sigorta paketi üzerine çalıştıklarını duyurdu. Araştırmaya katılan gençlerin “Keşke sigortası” yaptırmak istedikleri alanlar arasında ilk sırada yüzde 32 ile yurt dışında yaşama fırsatlarını değerlendirme, yüzde 28 ile zaman ve emek kaybını telafi etme, yüzde 26 ile ise eğitimde yapılan hatalı tercihleri düzeltme yer alıyor. Özellikle eğitimde yanlış tercihlerin telafisi, gençlerin en güçlü beklentisi olarak öne çıkıyor. Fibasigorta, bu beklentilerden hareketle gençlere destek olacak yeni bir paket üzerine çalışıyor. REKLAM HAYALLERİ DİKKATE ALDIK Fibasigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan araştırmaya değinerek şunları söyledi: “Gençlerin hayallerini ve ‘keşke’lerini dikkatle dinledik. Sigortacılığı sadece risklere karşı koruma değil, aynı zamanda hayalleri destekleyen bir güvence mekanizması olarak görüyoruz. Araştırma çıktılarına göre gençlerimizin yüzde 63’ü hayallerine ulaşabileceğine inanıyor. Fibasigorta olarak bizim görevimiz gençlerin, hayallerine ulaşmalarına olan inançlarını artırmak ve bu yolculukta karşılaşabilecekleri sorunlara karşı onlara güvence sunmak. Bunu yaparken her zaman yaptığımız gibi sade ve anlaşılır yaklaşımımızı koruyarak yüzde 37 ile sigortanın pahalı ve karmaşık olduğunu düşünen gençlerin sigortayla aralarına koyduğu mesafeyi ‘gençlerin dilinden’ daha fazla konuşarak aşacağız. Bu doğrultuda araştırmadan aldığımız ilhamla gençlere özel bir paket tasarlıyoruz.”

REKLAM “Araştırmada gençlerin en büyük ‘keşke’sinin eğitim, deneyim ve teknolojiyle ilgili olduğunu fark ettik. Onların beklentilerine uygun, modüler ve esnek bir sigorta paketine ihtiyaç olduğunu gördük. Zamanı geri almamız mümkün olmayabilir ancak gençleri gelecek tercihlerinde destekleyecek adımlar atabiliriz. Bu kapsamda da çalışmalarımıza başladık. Gençlerin ‘keşke’ dediklerini bir güvenceye dönüştürmek bizim için büyük bir motivasyon.” Fibasigorta’nın 2026 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planladığı gençlere özel paketin tamamen dijital kanallar üzerinden erişilebilecek ve esnek modüllerle her gencin ihtiyacına uygun hale getirilebilecek bir ürün olacağı belirtildi. FİNANSAL ÖZGÜRLÜK Fibasigorta’nın gençlerin gelecekle ilgili beklentilerini ve günümüz sigortacılığının onların hayallerini gerçekleştirmelerine nasıl destek olabileceğini keşfetmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmada birçok önemli sonuca ulaşıldı. Gençler 30 yaşına gelmeden finansal bağımsızlıklarını kazanmak isterken, beş yıllık beklentileri arasında da yüzde 25 ile para kazanmak öne çıkıyor. Araştırmaya göre gençlerin öncelikleri arasında yüzde 45 ile maddi güvence, yüzde 38 ile özgürlük ve bağımsızlık, yüzde 36 ile fiziksel sağlık ve psikolojik iyi oluş ile yüzde 31 iyi bir kariyer planı yer alıyor.

Gençlerin Güvence Haritası araştırmasının sonuçlarına göre gençler sigortayı bir “statü” olarak değil, özgürlük ve güvenlik aracı olarak değerlendiriyor. Bu nedenle sigortacılık hizmetlerinin net bir şekilde anlatılmasının yanı sıra aylık, küçük ödemelerle sunulmasının çok daha faydalı olacağına inanıyor. Araştırmada öne çıkan bazı sonuçlar ise şöyle sıralanıyor: Teknoloji ve dijital çağın getirdikleriyle beraber sigortayı dijital platformlardan almak isteyenler: %78

Sigortanın beklenmedik durumlarda hayatı kolaylaştırdığını düşünenler: %72

Sigortayı taksitlerle veya küçük ödemelerle satın almak isteyenler: %66

İyi ve net anlatılırsa sigorta yaptırmaya sıcak bakanlar: %63

Sigorta hizmetlerinde gençler için en önemli kriter: Güven (%35)

Gençlerin hayalindeki sigorta ürününde ilk beklenti: Düşük maliyet (%18)