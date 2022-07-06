Gençlerbirliği yeniden seçime gidiyor

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştır." denildi.

Başkent kulübünün 5 Haziran'da yapılan genel kurul toplantısında Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçilmişti.