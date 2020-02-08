Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, son dönemde evinde başarılı sonuçlar alan Gençlerbirliği karşısında...

GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - TRABZONSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



STAT: Eryaman

SAAT: 17:00

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: BeIN Sports 2

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Pehlivan, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Nadir

YEDEKLER: Ertaç, Ahmet, Bjarsmyr, Berat, Rahmetullah, Diallo, Sio, Seuntjens, İlker

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Ndiaye, Mikel, Guilherme, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Arda, K. Ahmet, Hosseini, Manuel Da Costa, Serkan Asan, A. Parmak, Doğan, Bilal, Yusuf, Sturridge

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

MAÇTAN NOTLAR

Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Başkent'te en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu döneminin ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile gidecek olan Trabzonspor, Başkent ekip karşısında bu hasretine son verip, bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürmek için mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de deplasmanda 1 maç eksikle oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da Sivasspor karşısında 2-1'lık skorla almıştı. Karadeniz ekibi dış sahada söz konusu haftalarda 15 puan elde etti.

HÜSEYİN ÇİMŞİR, LİGDEKİ İLK DEPLASMAN MAÇINDA

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Lig maçında sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, deplasmanda oynayacağı ilk süper Lig maçından sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

İki takımın yarın yapacakları zorlu müsabaka öncesi son Trabzonspor'un dış sahadaki ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ise sahasında oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent ekibi, haftaya 21 puanla 13. sırada girdi. Bir maçı eksik Trabzonspor ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ermişti.