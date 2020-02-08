Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonunda sert açıklamalar yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları şöyle:

"İçim çok dolu ama susmak zorundayım. Çünkü kurallar susmak üzerine! Aynı şekilde penaltıyı bize verirler miydi* Hüseyin, Nadir'e vuruyor, ne yapacak çocuk? Bıraksın da rakip mi vursun? Burada rakibe değil topa vurmak istiyor. Birileri geliyor ve bizi koparıyor"

"Son 10 dakika en rahat maçım oldu. Oturduk kulübeye ve izledik. Sınırda olan oyuncularım da çıkardım. Bundan sonra da böyle yapmak lazım ama mesleğimize saygımız var. Trabzonspor'un galibiyetine lafım yok, onları kutlarım"