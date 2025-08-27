Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden transfer açıklaması! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nden transfer açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 20:16 Güncelleme: 27.08.2025 - 20:16
        Gençlerbirliği'nden transfer açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'deki 3 maçını da kaybeden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, sezona arzu ettikleri gibi başlayamadıklarını ancak seri galibiyetlerle kısa sürede yükselişe geçeceklerine inandıklarını belirtti.

        Çakmaklı, 31 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacakları lig maçı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "İlk haftalarda yaşadığımız talihsiz hakem hataları ve bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu tablo, bizleri yıldırmaktan ziyade birbirimize daha sıkı kenetlemektedir. Teknik ekibimizin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Takımımıza katkı sağlayacak isimlerle kadromuzu güçlendirmek için girişimlerimiz devam etmektedir. İnancımız odur ki yakalayacağımız seri galibiyetlerle kısa sürede yükselişe geçecek ve Gençlerbirliğimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bu hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşması, yalnızca sahada verilen bir mücadele değil aynı zamanda taraftarımızla bütünleşeceğimiz, kırmızı-siyah sevdamızı daha güçlü yaşayacağımız özel bir buluşma olacaktır." ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE MAÇININ BİLET FİYATLARI

        Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maçın bilet fiyatlarıyla ilgili kamuoyunda yapılan değerlendirmeleri dikkate aldıklarını söyleyen Çakmaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sezon başında kombine bilet alan taraftarlarımızın haklarını korumak, büyük maçlara olan yoğun ilgiyi kulüp bütçemize katkı sağlayacak şekilde yönetmek bizim önceliğimizdir. Bu düzenlemeler, kulübümüzün mali disiplinini korumak ve geleceğe yatırım yaparak daha güçlü bir Gençlerbirliği inşa etmek amacıyla yapılmaktadır."

        Çakmaklı, Gençlerbirliği'nin futbolun güzellikleriyle anılmak isteyen köklü bir kulüp olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

        “Taraftarımızın yüreğiyle yaptığı her tezahürat, oyuncularımızın sahada vereceği mücadeleye güç katmaktadır. Taraftarımızın inancı ve desteği, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Tüm taraftarlarımızı bu hafta sonu tribünlerde yerlerini almaya, kırmızı-siyah renklerimize güç vermeye davet ediyorum."

