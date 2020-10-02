Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde 4 Kovid-19 vakası tespit edildi. Başkent temsilcisinden yapılan açıklama şöyle:

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