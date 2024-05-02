Kutuplardaki yaşam şartları: Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?

Ancak balık kanının donma noktası yaklaşık -0.89 derecedir. Belirli bir enlemin ötesine geçen balıkların buzlanmasını beklersiniz. Bunun yerine balıklar, kanlarındaki donmaya karşı koruma sağlayan protein sayesinde hareket etmeye devam edebiliyor. Bu durum neredeyse 50 yıl öncesinde keşfedildi fakat proteinlerin nasıl çalıştığı konusu yeni aydınlanıyor.