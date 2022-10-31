Bu sonuçla Gençlerbirliği üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Ligde 6 puanla 18. sırada bulunan başkent ekibinin galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.

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