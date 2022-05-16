Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, seçimin 29 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacağı aktarıldı.

Çoğunluk sağlanamazsa sayı aranmaksızın seçimin 5 Haziran Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda aynı saatte gerçekleşeceği kaydedildi.