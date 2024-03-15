Gençlerbirliği-Kocaelispor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasının açılış maçında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Siliki (Dk. 64 Özgür Çek), Elias Durmaz (Dk. 64 Yiğit Efe Demir), Ensar Kemaloğlu, Bentley, Amilton, Melih Bostan (Dk. 76 Laura - Dk. 90 Oltan Karakullukçu )
Kocaelispor: Harun Tekin, Atila Turan (Dk. 46 Tuncer Duhan Aksu), Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Vukovic (Dk. 46 Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 46 Cem Ekinci), Candeias, Kouakou, Beridze (Dk. 74 Sheydayev), Amaral (Dk. 85 Mesut Can Tunalı)
Goller: Dk. 5 ve Dk. 45 Melih Bostan (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 30 Siliki, Dk. 83 Nzaba (Gençlerbirliği), Dk. 32 Burak Öksüz, Dk. 35 Atila Turan, Dk. 78 Kouakou (Kocaelispor)