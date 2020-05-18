Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ayak tenisi oynandı.

Üçer kişilik 8 takımın mücadele ettiği ayak tenisi turnuvasının sabah bölümünü Berat Özdemir, Arda Kızıldağ ve Burak Çapkınoğlu, akşam bölümünü ise Ahmet Oğuz, Soner Dikmen ve Halil İbrahim Pehlivan'dan oluşan takım kazandı.

Karantina sürecinin ardından testleri negatif çıkan Yasin Pehlivan ve Nadir Çiftçi kampa katılarak takımdan ayrı çalıştı.