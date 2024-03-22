Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği, FIFA'ya başvuran 6 eski oyuncusunun tüm borçlarını ödedi - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği, FIFA'ya başvuran 6 eski oyuncusunun tüm borçlarını ödedi

        Trendyol 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, geçmiş dönem alacaklarından dolayı FIFA'ya başvuran 6 eski futbolcusunun tüm borçlarını ödeyerek, kulübün transfer yasağı almasını engelledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:54 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlerbirliği'nden borç açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de Play-off'a yükselme mücadelesi veren Gençlerbirliği, geçmiş dönem alacaklarından dolayı FIFA'ya başvuran 6 eski futbolcusunun tüm borçlarını ödendiğini duyurdu. Bu durumun ardından Başkent ekibinin transfer yasağı alma ihtimali ortadan kalktı.

        Kırmızı-siyahlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Harun Erol, FIFA'da bekleyen 6 oyuncuya ait dosyaları kapattıklarını belirtti.

        Göreve 3 Mart'ta geldiklerini aktaran Erol, şunları kaydetti:

        "Başkanımız Osman Sungur'un öncülüğünde yönetim olarak Gençlerbirliğimizi eski borçsuz dönemlerine taşımak için büyük çaba sarf ediyoruz. Gelir gelmez ilk olarak kulübün daha rahat nefes almasını sağlamak amacıyla işleyişe engel olabilecek borçları kapatmakla başladık. Mevcut futbolcularımıza olan borçların ödenmesinin akabinde geçmiş dönemde kadromuzda yer alan ve alacaklarından dolayı FIFA’ya başvuruda bulunan; Andrei Gabriel Torje, Jaimen Javier Ayovi Corozo, Thomas Fontaine, Mohammed Rharsalla Kadfi, Oleksandr Belyaev ve Murat Yıldırım'ın ödemeleri yapıldı. Geçmiş döneme ait bu ödemeler yapılmamış olsaydı yakın zamanda kulübümüze transfer yasağı gelmiş olacaktı." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Saldırının ardından Bakan Fidan'dan Rus mevkidaşına telefon
        Saldırının ardından Bakan Fidan'dan Rus mevkidaşına telefon
        Moskova'da silahlı saldırı
        Moskova'da silahlı saldırı
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Trump'tan dev para cezasına açıklama: Yeterli param var
        Trump'tan dev para cezasına açıklama: Yeterli param var
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa