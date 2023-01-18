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Gençlerbirliği dün transfer etti bugün yollarını ayırdı

Gençlerbirliği dün transfer ettiği Rodin Cem Deprem ile bugün yollarını ayırdı

Giriş: 18.01.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Gençlerbirliği dün transfer etti bugün yollarını ayırdı
AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rodin Cem Deprem ile anlaşmalarını karşılıklı iptal ettiklerini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Rodin Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel olarak futbola İsveç'in Örebro SK takımında başlayan Rodin Cem Deprem, en son Dalkurd'da forma giydi.

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