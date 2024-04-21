Gençlerbirliği: 2 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Melih Bostan ile Bentley'in golleriyle galip gelen Başkent ekibi, puanını 47'ye yükseltti, Erzurumspor FK ise 41 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Gençlerbirliği kazandı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 45'te Melih Bostan ve 71'de Bentley attı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 47'ye yükseltti, Erzurumspor FK ise 41 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak. Erzurumspor FK ise evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.