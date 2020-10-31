Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırladı. Konuk ekip, 17. dakikada Maxim'in penaltı golüyle öne geçti. 56'da Candeias skoru belirleyen golü attı: 1-1.

Gaziantep FK 8 puana, Gençlerbirliği ise 5 puana yükseldi.

Ayrıntılar birazdan...