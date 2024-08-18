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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor, 1-1 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Gençlerbirliği ile Boluspor, haftayı 1 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 21:26 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:01
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        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Boluspor'un golünü 7. dakikada Berk Yıldız attı. Başkent ekibine beraberliği getiren golü ise 47. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği ile Boluspor, puanlarını 1'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent ekibi, Iğdır FK'ya konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar ise evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7’nci dakikada kazandıkları serbest vuruş paslaşarak kullanan Jefferson, topu Gençlerbirliği ceza sahasına gönderdi. Arka direkte topu kafa ile indiren Posmac’ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Berk, topu ağlara gönderdi: 0-1.

        20’nci dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Yasin’in ortaladığı topu Boluspor defansı karşıladı. Topa yükselen Amilton’un kafa vuruşu sonrası top kale direğinin az farkla üstünden auta çıktı.

        30’uncu dakikada Gençlerbirliği’nden Mikail’in ceza sahası dışından çektiği şutu, kaleci Çağlar güçlükle kornere çeldi.

        31’inci dakikada soldan Buğra’nın kullandığı kornerde top direğe çarparak oyun alanına tekrar döndü. Gençlerbirliği net bir fırsattan faydalanamadı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        46’ncı dakikada Gençlerbirliği’nden Buğra sağ kanattan ortasını yaptı, arka direkte Metehan düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

        75’inci dakikada Gençlerbirliği’nde Buğra sağdan ortasını yaptı oluşan karambolde Alperen’den topu ceza sahasına tekrar havalandırdı. Sinan’ın kale ağzından yaptığı vuruş auta çıktı.

        Karşılaşma 1-1’lik skorla tamamlandı.

        STAT: Eryaman

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar

        GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk - Fıratcan Üzüm (Dk. 72 Zuzek), Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Mikail Okyar, Etebo (Dk. 46 Jan Nalepa) Buğra Çağıran, Amilton (Dk. 82 Mete Kaan Demir), Gökhan Altıparmak (Dk. 87 Yatabare), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Ensar Kemaloğlu)

        BOLUSPOR: Çağlar Akbaba - Ali Ülgen (Dk. 46 Burak Asan), Oulare, Posmac, Işık Arslan, İshak Karaoğul (Dk. 83 Enes Alıç), Jeferson (Dk. 65 Estrela), Oğuz Kaan Güçtekin, Avramovski (Dk. 90+3 Hüsamettin Yener), Vusal Iskandarlı (Dk. 64 Babacar), Berk Yıldız

        GOLLER: Dk. 46 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği) - Dk. 7 Berk Yıldız (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Mikail Okyar (Gençlerbirliği), Vusal İskandarlı (Boluspor)

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