Dünyanın en büyük dilekçe ve talep platformu Change.org’da İstanbul’da toplu taşımayla ulaşımın 24 saat kesintisiz olması için bir imza kampanyası başlatıldı. Özellikle gençlerin destek verdiği kampanyada gece saatlerinde yaşanan ulaşım probleminin aşılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından taahhüt vermeleri istendi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, çağrıya kulak verdi. İstanbul’da ‘Kesintisiz ulaşım’ vizyonu kapsamında belediye başkanlığında İstanbul’da toplu taşıma araçlarıyla 24 saat ulaşımın hayata geçeceğini açıkladı. Metronun çalışmadığı saatlerde metronom araçlar belli merkezlerde tüm gece hizmet verecek.