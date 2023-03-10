Toplam yatırımcı sayısının 133 bin azalarak 3 milyon 842 bine indiği son 1 ayda yatırımcıların borsadaki varlıkları da endeksteki gerileme nedeniyle 67.4 milyar lira azaldı. Yatırımcı sayısı açısından bakıldığında özellikle genç yatırımcıların borsaya hızla gelip kazanamayınca da aynı hızla çıktıkları görülüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) rakamlarına göre yılbaşından bu yana sayıları 133 bin azalan yatırımcıların 21 binini gençler oluşturdu. Yatırımcı sayılarına oranladığımızda borsayı en çabuk terk eden grup gençler oldu. Uzmanlar bu durumu kripto para gibi yatırım ortamına alışmış lise çağındaki gençliğin borsada aradığı hızla para kazanma ortamını bulamayınca aynı hızla kaçtığı şeklinde yorumluyor.

2 AYDA 739 MİLYON AZALDI

En dikkat çeken yaş grubu ise 15-20 arasındakiler oldu. Borsa İstanbul'da yaşı 15 ile 20 arasında olan lise eğitimi görme yaşındaki yatırımcı gençlerin sayısı 2020 yılı başında bin 912'yken bu yılbaşına kadar 46 bin 860'a çıktıktan sonra endeksin gerilemeye başlaması ile 21 bin 530 kişi azalarak 25 bin 330'a indi. Gençlerin borsadaki varlığı da hem borsayı terk edenler hem de yanlış hisse seçimi nedeniyle bu hisselerin kan kaybetmesiyle 168 milyondan 1 milyar 786 milyara ulaştıktan sonra 2 ayda 739 milyon lira eridi ve 1 milyar 47 milyon liraya indi. Yaş aralığını 0-20 olarak aldığımızda borsaya gelip hızlıca çıkan genç ve çocukların sayısının 2 ayda 56 binden 36 bine indiği görülüyor.

YAŞLILAR HEP KAZANDI

Buna karşın yaşı 70'in üstünde olan yaşlı kurların sayısı yılbaşından bu yana 17 bin artarken borsadaki varlıkları da 9 milyar lira tırmandı. Endeksin görece zayıf performans gösterdiği ortamda bu rakamlar yaşı ileri olan yatırımcıların iyi hisse seçtiklerinin bir göstergesi oluyor.

Büyük ihtimalle ebeveynlerinin onlar adına yatırım yaptığı yaşı 0-15 arası olan çocukların sayısı 2020 yılı başında bin 69'dan 11 bin 493'e çıkarken yılbaşından bu yana ise 11 bin 365'e geriledi. Çocukların borsadaki portföyü de 3 yılda 77 milyondan 950 milyona çıktıktan sonra 135 milyon lira azalarak 815 milyona geriledi.

0-25 YAŞIN 11 MİLYAR LİRALIK HİSSESİ VAR

Yaşı 25'e kadar olan yatırımcıların sayısı 2020 başında 23 binken bu sayı 2022 son itibariyle 330 bine çıktı sonrasında 2 ayda 75 bin azalarak 255 bine indi. Yaşı 25'e kadar olan çocuk ve gençlerin portföyü de önce 1 milyar liradan 15 milyar liraya çıktı ardından yılbaşından bu yana 3,6 milyar lira azaldı ve 14,9 milyardan 11,3 milyara indi.

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