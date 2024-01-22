Genç Yıldızlar İş Sanat'ta parlıyor

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İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinde 29 Ocak akşamı saat 20.30’da Levent Ege Çakmak (viyola) ve Belit Çiftçi (çello) İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacaklar.

Genç müzisyenlerin yeteneklerini sergileyecekleri konserin ilk bölümünde, Levent Ege Çakmak, Cecil Forsyth’nin Viyola Konçertosu, Sol Minor eserini, ikinci bölümde sahne alacak Belit Çiftçi ise Camille Saint-Saëns’ın Cello Konçertosu, No. 1, La minor, ile Johann Sebastian Bach’ın Cello Suite No.2 eserini seslendirecek.

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İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserlere katılım için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

2006 yılında Ankara’da dünyaya gelen genç sanatçı Levent Ege Çakmak, 2021 yılından bu yana Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda şef Rengim Gökmen ile konserler veriyor. Galataport İstanbul’da çeşitli konserlerde yer alan genç sanatçı, "Virtuoso International Music Awards 2023" ve "London International Music Competition 2023" yarışmalarında üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu.

Konserin diğer Parlayan Yıldızı Belit Çiftçi, 2009 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlkokulu seçme sınavlarını kazanarak müzik eğitimine başlayan Çiftçi, 2018 yılında, 8.Uluslararası “Musical Fireworks in Baden-Würtenberg” ile 13.ve 14. Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi oldu. 2019’da 4. Uluslararası Mozart Yarışması’nda ve 12. Antonio Janigro Çello Yarışması’nda ikincilik, 2021 yılında 8. Heirs of Orpheus Uluslararası Müzik Yarışması’nda ise birincilik ödülünü kazandı.

Birbirinden başaralı genç yetenekleri sahnesinde ağırlayan İş Sanat’ın sezon etkinliklerinden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.