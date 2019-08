Genç yetenekler Venedik'te

ÇEV Sanat’ın sürdürdüğü “Genç Yetenekler Projesi “kapsamında eğitimlerine devam eden üstün yetenekli genç sanatçılar bu defa 76’ncı Venedik Film Festivali sırasında bir dizi resital verecek.

“ÇEV Sanat Genç Yetenekler”den Cemal Aliyev, Elvin Ganiyev, Iraz Yıldız, Berfin Aksu ve Kenan Tatlıcı’nın vereceği resitaller, San Clemente Palace Kempinski otelinde 29-30-31 Ağustos ve 5-6-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri ‘nin organize ettiği resital programında “Genç Yetenekler”; S. Rachmaninov, J. Brahms, J. Haydn, Fazıl Say, P.I. Tchaikovsky ve F. Shubert’in eserleri seslendirilecek.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, Genç Yetenekler projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren genç sanatçılar dünyanın dört bir yanında önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, “Üstün yetenekli gençlerimiz ülkemizin kültür ve sanat elçileri olarak dünyanın en önemli salonlarında konserler veriyor. ÇEV Sanat’ın destekleriyle dünyanın en iyi okullarında eğitim görüyor, dünyanın en iyi hocalarından ders alıyorlar. Elde ettikleri başarılarla dünya markası olma sürecinde hızlı adımlarla ilerleyen bu genç sanatçılarımız ülkemizin gurur kaynağı olacaktır” dedi.

CEMAL ALİYEV • VİYOLONSEL

Royal College of Music London

1993 yılında doğdu.Trakya Uluslararası Müzik Yarışmasında 3.’lük ödülünü kazandı. Hırvatistan’da düzenlenen Antonio Janigro uluslararası çello yarışmasında 1ci oldu. 2008 yılında İngiltere, Londra Yehudi Menuhin School’a tam burs ile başladı. İngiltere’de BBC Radio 3 kanalında, BBC Konser Orkestrası eşliğinde canlı konser verdi. 2015’te İngiltere’de düzenlenen Bromsgrove International Music Competition uluslararası viyolonsel yarışmasında 1.’lik kazandı ve aynı yıl, Eskişehir Senfoni Orkestrası ve Gürer Aykal ile Tchaikovsky Rococo varyasyonlarını seslendirdi. 2016 Yılında Champs Hill Records plak şirketi ve Pianist Anna Fedorova ile ilk CD’si “Russian Masters”ı kayıt etti. Londra’daki dünyaca ünlü, 6 bin kişilik Royal Albert Hall’da John Williams’ın 80. doğum gününü kutlandığı, BBC Radyo ve Televizyonu’nun canlı yayınladığı konserde BBC Konser Orkestrası eşliğinde performans verdi. 2018’de Çev Sanat Genç Yetenekler projesine kabul edildi. Bu yıl Fazıl Say ile İstanbul’da sahneye çıktı.

ELVİN GANİYEV • KEMAN

Kaladios Üniversitesi

1997’de doğdu. Eğitimine Zürih’e Kalaidos Üniversitesi ve Madrid’de Escuela Superior de Musica Reina, Sofya’da Prof. Dr. Zakhar Bron’un öğrencisi olarak devam ediyor. 5. Mokoc Uluslararası David Oistrakh keman yarışmasında 3.lük ödülünü ve 8. Novosibirsk Rusya Uluslararası Genç Keman Yarışması’nda 1.lik ödülünü kazandı. Berlin Filarmoni ve Carnegie Hall gibi salonlarda konserler verdi. Maxim Vengerov, Vadim Repin, Fazıl Say ve Vladimir Spivakov gibi sanatçılarla beraber konserler verdi.

IRAZ YILDIZ • PİYANO

Ecole Normale de Musique

1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yuriy Sayutkin’in öğrencisi oldu. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri’nde çaldı. 2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında bir çok konser verdi. 2017 Eylül ‘de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliginde Fazıl Say’ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana’ Sony Classical ile kaydetti. Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı’nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof. Boyan Vodenitcharov, Codarts Rotterdam’da Bart van de Roer ile devam etmektedir.

BERFİN AKSU • KEMAN

Guildhall School of Music

1998’de doğdu. Dünyanın en önemli keman okullarından Yehudi Menuhin Keman Okulu’nda eğitimini tam burslu olarak tamamladı. 2010 yılında Romanya’da 14’uncüsü yapılan Uluslararası Remember Enescu Yarışması’nda birincilik, en iyi Enescu yorumcusu ve Constantin Dragoi Özel ödüllerini aldı. Fazıl Say, Berfin Aksu’nun geleceğin dünya yıldızı olacağını belirtiyor. TEDx YouthBlis’te Mart, 2017’de konuşma yaptı. Guildhall Scholl of Music and Drama’da Krzysztof Smietana ile 4 sene keman ve müzik eğitimi alacak. Orkestra şefleri Rengim Gökmen, İbrahim Yazıcı, Tor-Son Tan, Burak Tüzün, Gürer Aykal, Hakan Şensoy, Sebastian Tewinkel, Aytuğ Ülgen, Hakan Kalkan, Hansjörg Albrecht, Naci Özgüç, Gemma New ve Howard Griffiths’in batonu altında çaldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Prag Filarmoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Eskişehir Senfoni Orkestrası, Kammerphilharmonie Bodensee Orkestrası, Bursa, Çukurova, İzmir Devlet Senfoni Orkestraları, Olten Filarmoni Orkestrası ve Brandenburg State Orkestrası eşliğinde konçertolar seslendirdi.

KENAN TATLICI PIYANO

Ankara Devlet Konservatuvarı

2010 yılında İtalya‘da düzenlenen “Euterpe” ve “Pietro Argento” piyano yarışmalarında “İkincilik Ödülü” aldı 2000-2007 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda, Prof. Binnur Ekber ile çalıştı. Daha sonrasında eğitimine Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı’nda, Prof. Yury Martynov ile devam etti. 2. Ahmet Adnan Saygun Piyano Yarışması “İkincilik Ödülü” ve 2. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Yarışması “ Jüri Özel Ödülü” kazandı.