Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Genç Türk besteci Emre Şener Juilliard yolcusu

        Genç Türk besteci Emre Şener Juilliard yolcusu

        200 yıllık Royal Academy of Music'in bestecilik bölümünden 100 tam puan alarak mezun olan genç Türk besteci Emre Şener, eğitimine yüzde 90 bursla kabul edildiği dünyanın en iyi konservatuvarı The Juilliard School New York'ta devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 00:03 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç besteci Emre Şener Juilliard yolcusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Genç Türk besteci Emre Şener, 200 yıllık Royal Academy of Music (Kraliyet Müzik Akademisi)’nin tarihinde benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı ve okulun bestecilik bölümünden finallerde sunduğu portfolyosundan 100 tam puan alarak mezun oldu.

        Şener, aynı zamanda Kraliyet Müzik Akademisi mezunları arasından her yıl bir öğrenciye verilen prestijli “Üstün Öğrenci Dekan Ödülü”ne de layık görüldü. Şener, ödülünü mezuniyet töreninde Akademi’nin Onursal Başkanı olan Gloucester Düşesi’nin elinden aldı.

        Emre Şener, eğitimine yüzde 90 bursla kabul edildiği dünyanın en iyi konservatuvarı The Juilliard School New York’ta devam edecek.

        Şener’in bu yıl Kompozisyon Master programına dünyadan kabul edilen 3 öğrenciden biri olma başarısını gösterdiği The Juilliard School, işitsel ve görsel performans sanatları alanında dünyanın en iyi eğitim kurumlarından biri olarak kabul ediliyor. 1905’te kurulan ve kabul oranları en düşük ABD üniversiteleri arasında başı çeken okulun lisans ve lisansüstü programlarında toplam 950 öğrenci öğrenim görüyor. The Juilliard School’un mezunları bugüne kadar 105 Grammy Ödülü, 62 Tony Ödülü, 47 Emmy Ödülü ve 24 Oscar Ödülü kazanırken yine mezunları ve öğretim üyeleri arasında 16'dan fazla Pulitzer Ödülü ve 12 Ulusal Sanat Madalyası sahibi bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emre Şener
        #The Juilliard School New York
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Habertürk Anasayfa