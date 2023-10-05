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        Haberler Kültür-Sanat Genç sanatçılar, 'Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması' ile ödüllendirildi

        Genç sanatçılar, 'Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması' ile ödüllendirildi

        Türkiye'de güncel sanatı ve genç sanatçıları destekleyerek yeni sanatsal yaklaşımların görünürlüğünü artırmak üzere bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması' sonuçlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:28
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        Genç sanatçılar ödüllendirildi
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        Türkiye’de güncel sanatı ve genç sanatçıları destekleyerek yeni sanatsal yaklaşımların görünürlüğünü artırmak üzere 'Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması'nın bu yıl 9’uncusu düzenlendi. Yarışmanın sonuçları açıklandı.

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        Âşık Veysel’in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' dizesinin bu yılki temayı oluşturduğu yarışmada ödüle layık görülen eser sahiplerine toplam 250 bin lira para ödülü verilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada 'Başarı Ödülü'ne layık görülen 5 sanatçıya ayrı ayrı 24 bin lira, 'Mansiyon Ödülü'ne değer görülen 5 sanatçı da ayrı ayrı 12 bin lira takdim edilecek. Eserleri sergilenecek 20 sanatçı ise yine ayrı ayrı 3 bin 500 lira para ödülü alacak.

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        'Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası içindeki Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sergide görsel sanatın tüm ifade biçimlerini içeren 30 eser izleyenlerin beğenisine sunulacak.

        Ödüle Layık Görülen Sanatçılar;

        Seçici kurul tarafından belirlenen 'Başarı Ödülü'nü Ezgi Ertürk, Sena Soykök, Osman Batuhan Türker, Mustafa Mutlu ve Sena Kutluca’nın eserleri alacak.

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        Gülşah Akdemir, Meltem Begiç, Cansu Kul, İrem Yüksekbilgili ve Semih Tokkuzun’un eserleri de 'Mansiyon Ödülü'nün sahibi olacak.

        Sanatçılar; Zehra Nur Ilğaz, Edanur Sabuncu, Hasret Şahin, Ferit Cihat Sertkaya, Özgün Şahin, İlhak Altıparmak, Delfin Demirgüreş, Melis Yamur Aydoğmuş, Kevser Yılmaz, Ekrem Coşkun, Nurdan Unus, Metin Katırcılar, Uğur Tay, Halil İbrahim Çakmak, Mustafa Yılmaz, Ayşenur Sarı, Zülkif Esin, Oğuzhan Ulutaş, Erdoğan Paksoy ve İlayda İrem Baratan’ın eserleri ise yarışmada Başarı ve Mansiyon Ödülleri’ne layık görülen sanatçıların eserleriyle birlikte Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

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        'Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması’nın seçici kurulunda, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden Prof. Dr. Merih Tekin Bender, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü’nden Doç. Dr. Memduha Candan Güngör, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden Prof. Tansel Türkdoğan, Arkas Sanat Müdürü Müjde Odabaşıoğlu Unustası ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.

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        #Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması
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