Genç Merve'nin aracıyla köpürden uçtuğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Konya'da 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün otomobiliyle köprüden alt yola düşerek hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
- 1
Konya'da kontrolden çıkan otomobilin üst geçitten aşağıya düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
- 2
26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil, dün Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki Uluyayla üst geçidinde, bariyerlere çarparak alt yola düştü.
- 3
Sağlık ekipleri araçtan çıkardıkları Gümüşlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
-
- 4
Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken araç çekiciyle olay yerinden götürüldü.
- 5
Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
- 6
Görüntülerde, Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptıktan sonra aşağıya düştüğü görülüyor.
-
- 7
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.