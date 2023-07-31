Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi

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Efeler ilçesinde yaşayan Karataş'ın, matematiğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Aydın Ticaret Odası İlkokulu'ndan sonra özel okulda eğitimini sürdüren Karataş, liseyi ise İzmir Fen Lisesi'nde okudu.

Matematik olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası birçok derecesi bulunan Karataş, bu alandaki başarısıyla milli takıma seçildi. Liseden bu yıl mezun olan Karataş, arkadaşının önerisiyle katıldığı Oxford Üniversitesi sınavında matematik ve bilgisayar alanında 93 puan aldı. Başarılı öğrenci, bu bölüme tam burslu birinci olarak girdi.

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Burak Karataş, matematik olimpiyatlarının kendisini geliştirme imkanı sunduğunu söyledi.

Sıkı çalışan biri olmakla birlikte kendisine de vakit ayırmayı bildiğini dile getiren Karataş, şunları kaydetti: "Yıl boyunca çalışan bir insan olmadığımı söyleyebilirim. Ama sınavlardan önce özellikle hem konuları tekrar açısından hem soru bakmak açısından çok ciddi bir çalışma oluyor. 6 senelik matematik olimpiyat hayatıma baktığım zaman bunun çok büyük çoğunluğu kesinlikle diğer sosyal aktivitelere vakit ayırmayla dolmuştur. Gitar çalmak, satranç oynamak, gezmek, mangala gitmek... Bir insanın 6 sene boyunca hiç duraksamadan kendisini odaya kapatarak çalışabileceğine inanmıyorum. Yapılabilir ama bu bayağı yorucu olacaktır. O yüzden biraz kendinize vakit ayırmak lazım. Dengeli götürmek gerekiyor. Derslerden ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizden kopmamak gerek."

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