Genç kuaförden haber alınamıyor!

Tekirdağ'da kuaför salonu işleten 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu haber alınamıyor.

Saray ilçesinde kuaförlük yapan 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu'na dünden bu yana ulaşılamıyor. En son dün öğle saatlerinde görülen Çakıroğlu'nun Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi istikametine otomobiliyle çıktığı belirlendi.

Çakıroğlu'ndan bir daha haber alamayan ailesi, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Çakıroğlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Çocuklarının hayatından endişe eden aile, genci görenlerin polise bilgi vermelerini istedi.