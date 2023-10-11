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        Haberler Gündem Trafik Genç kızı hayattan koparan sollama!

        Üniversiteli genç kızı hayattan koparan sollama!

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde devrilen otomobildeki 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk hayatını kaybetti. Sürücü genç ise ağır yaralandı. Otomobilin iki aracı sollaması sonrasında yaşanan feci kaza, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:58 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:59
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          İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde devrilen otomobildeki 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

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          Arda Sevinç idaresindeki otomobil, iddiaya göre, Güzelce Mahallesi Fırat Caddesi'nde iki aracı solladığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

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          İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan fırladığı belirtilen üniversite öğrencisi İrem Çulluk ile sürücüye müdahale etti.

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          Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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          Kazada ağır yaralanan sürücü Arda Sevinç (20) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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