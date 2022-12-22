Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!

AA'da yer alan habere göre, ilçede yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında arkadaşlarıyla sohbet eden İrem Y. (22), bir anda dengesini kaybederek yuvarlanmaya başladı.

İncir ağacına takılıp yaralanan İrem Y. için arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.