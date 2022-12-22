Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!

Facia kıl payı! Uçurumdan düşerek ağaca takılan genç kız hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'de genç bir kız ölümün eşiğinden döndü. Olayda, uçurumun kenarında otururken dengesini kaybedip düşen genç kız ağaca takıldı. Korku dolu anlarda İrem Y., kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Giriş: 22.12.2022 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!
Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!
0:00 / 0:00
AA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uçurumun kenarında otururken dengesini yitirerek düşüp ağaca takılan genç kız yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, ilçede yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında arkadaşlarıyla sohbet eden İrem Y. (22), bir anda dengesini kaybederek yuvarlanmaya başladı.

İncir ağacına takılıp yaralanan İrem Y. için arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden itfaiye merdiveniyle kurtarılan İrem Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil kamyon ile çarpıştı: 2 ölü
Otomobil kamyon ile çarpıştı: 2 ölü
Roma'da Şuşa konseri
Roma'da Şuşa konseri
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Fatih'te ahşap bina yangını
Fatih'te ahşap bina yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.