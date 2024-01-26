Edirne'nin Keşan ilçesinde, üzerine duvar devrilen Melike Dölçek (27), ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Melike Dölçek´in hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri ise bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.