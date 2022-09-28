Polisin kurtardığı kadın polise kafa attı!

İstanbul'da iddiaya göre, Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde geçtiğimiz Haziran ayında saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, Ümit Ç. (41) ve Ünal Ç. (33) isimli iki kardeş, “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç. (39) ile tartışmaya başladı.
KARDEŞLERİ DÖVDÜ POLİSİ ARADI
İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra iki kişi kardeşini odaya kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca darp etti. Elinden kurtulan Gülbahar Ç., polis ekiplerini arayarak kardeşleri tarafından sırayla ve sürekli olarak darba uğradığını söyleyip yardım istedi.
DAYILARININ DARP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Gülbahar Ç.’yi ve kızı Cemre G.’yi polis aracına alarak hastaneye götürmek istedi. Bu sırada Gülbahar Ç.’nin kızı da polis ekiplerine, dayılarının onu da darp ettiğini söyledi.
POLİSE YUMRUK ATTI
Cemre G. kendisini darp eden dayısının Ümit Ç. olduğunu söylediği sırada, Ümit Ç., polise, “sen bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” diye küfür ederek yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı kullanarak şahısları etkisiz getirmeye çalıştı.
POLİSİN BOĞAZINI SIKTI
O esnada diğer kardeş Ünal Ç. biber gazı sıkan polisin boğazını sıkarak yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri telsizden takviye ekip talebinde bulundu.
ARACIN DA AYNASINI KIRDILAR
Ekipler olay yerine seyrettikleri esnada aşırı alkollü oldukları iddia edilen saldırgan iki kardeş Ümit Ç. ve Ünal Ç., polis memurlarına yumruk atmaya devam ederek, aracın de aynasını kırdı ve ağır hakaretler savurmayı sürdürdü. Kavga esnasında evden çıkan şahısların babası Mehmet Ali Ç. (75) de 2 polis memurunu kollarından tutmaya çalışırken, oğulları da polisleri darp etti.
KAZAYA NEDEN OLUYORDU
Bir süre sonra takviye ekiplerin gelmesi üzerine saldırganlar, orantılı güç kullanılarak tek tek etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan memurların üniformalarında ise yırtıklar oluştu. Gözaltına alınan Ümit Ç., polis otosunda kafasını cama vurarak ve aracı kullanan memura tekmeler savurarak kazaya sebebiyet vermeye çalıştı.
KURTARILAN KADIN DA TAŞKINLIK ÇIKARDI
Öte yandan saldırganlar hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, polisin ağabeylerinin elinden kurtardığı Gülbahar Ç., taşkınlık çıkartmaya başladı.
POLİS MEMURUNA KAFA ATTI
Polisin sakinleştirmeye çalıştığı kadın, memura kafa atarak burnunu kırdı. Burnunda çatlak oluştuğu belirlenen polis memuru iş göremez raporu alırken 1’i kadın 3 kişi ise işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
3'Ü DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyette “görevli memura mukavemet”, “görevli memura darp” ve “kamu malına zarar” suçlarından adli işlemleri yapılan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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