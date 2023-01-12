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Apartman girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe hayatını kaybetti

Türkiye, Eskişehir'den gelen kan donduran bir kadın cinayetine sahne oldu. Kentte yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can, evinden çıkarken kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından vahşice boğazında bıçaklandı. Can, olay yerinde yaşamını yitirirken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Giriş: 12.01.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Eskişehir'de genç kadın evinden çıkarken boğazından bıçaklandı! -Öne çıkan haberler
Genç kadın evinden çıkarken boğazından bıçaklandı!
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DHA

Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan Tuğçe Can (25), evinin olduğu apartman girişindeki henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre katil zanlısı olay yerinden kaçarken, polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Tepebaşı ilçesinde 5 katlı bir apartmanda oturan ve özel bir huzurevinde yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan Tuğçe Can, sabah 08.30 sıralarında işe gitmek evinden çıktı.

Genç kadın iddiaya göre apartmanın çıkışınca saldırıya uğradı. Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan Tuğçe Can'ı boğazından, karnından ve sırtından çok kez bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuğçe Can´ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tuğçe Can´ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında apartman ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, katil zanlısını yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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