Genç kadın evinden çıkarken boğazından bıçaklandı!

Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan Tuğçe Can (25), evinin olduğu apartman girişindeki henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

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Tepebaşı ilçesinde 5 katlı bir apartmanda oturan ve özel bir huzurevinde yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan Tuğçe Can, sabah 08.30 sıralarında işe gitmek evinden çıktı.

Genç kadın iddiaya göre apartmanın çıkışınca saldırıya uğradı. Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan Tuğçe Can'ı boğazından, karnından ve sırtından çok kez bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuğçe Can´ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tuğçe Can´ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.