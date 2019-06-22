Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi’nde bir eğlence mekânında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada Diyarbakır Barosu avukatlarından Armanç Arkadaş (28) öldürüldü.

Veysi İpek'in haberine göre, Kayapınar İlçesi Mahabat Bulvarı’nda bulunan bir eğlence mekânında gece 01.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, avukat Armanç Arkadaş’ın da aralarında bulunduğu bir grup tarafları ayırmaya çalıştı.

Bu sırada bir kişinin taşıdığı ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu, 6 yıllık avukat Armanç Arkadaş başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, tabanca ile ateş ettiği iddia edilen işadamı A.D.’yi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Polis, kavgaya karışanların da yakalanması için çalışma başlattı.