Gemide koronavirüs paniği!

DHA

Körfez Hereke Sahili açıklarındaki demirli olan Panama bandıralı Fahriye K. isimli kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ünün koronavirüs testi pozitif çıktı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma tarafından bot ile 12 kişilik personel tahliye edilerek, gemi dezenfekte edildi. Daha sonra gemiye yeni personel yerleştirildi.

Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel karantinaya alındı. 4 kişi tedaviye alınmak üzere ambulansla götürülürken, 8 temaslı mürettebat ise firma tarafından karantinada kalmak üzere evlerine götürüldü. Geminin, Körfez'deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya'ya doğru yola çıkacağı öğrenildi.

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