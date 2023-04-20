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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz isim

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz bir isim konuk oluyor. Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, ‘Arzu’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak

Giriş: 20.04.2023 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz isim
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz isim
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SHOW TV’nin beğeniyle izlenen, yapımını BKM’nin üstlendiği dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ye sürpriz bir isim konuk oluyor.
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, ‘Arzu’ karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Mustafa Açılan’ın hayat verdiği ‘Araz’ın annesi olarak hikâyeye dâhil olan Yeşim Ceren Bozoğlu, izleyicileri şaşırtacak. ‘Araz’ın yıllardır yolunu gözlediği ve her yerde aradığı annesi ‘Arzu’ ile karşı karşıya gelince neler yaşayacakları büyük merak konusu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Attila Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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