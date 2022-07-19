'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' Show TV'de başlıyor!

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Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

HERKES İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDER

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin birinci bölümünde:

Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olur ve mafyanın çökertilmesine yardımcı olur.

Yedi Emin kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'nde göreve başlayan Payaslı, oraya yanında komiser Songül'le birlikte yerleştirilir.

Karabayır Lisesi'nin tek misafiri ise Sadi Payaslı değildir. Islahevinden Adalet Bakanlığı'nın pilot okul uygulamasıyla çıkan Can, Melek, Zülfikar, Mert ve Aylin de bu lisede eğitim görecektir. Hepsinin içeri girme sebebi de hikayeleri de farklıdır…

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 21 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.