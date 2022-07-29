'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu!

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Show TV'nin yapımını BKM'nin üstlendiği yeni dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', ikinci bölümüyle reytinglerde perşembe gününün en çok izlenen dizisi olmayı başardı ve #GelsinHayatBildiğiGibi etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

İkinci bölüm ABC1 20+'da 3.47 izlenme oranı (reyting) 12.39 izlenme payı (share), TOTAL'de 2.86 izlenme oranı (reyting) 10.35 izlenme payı (share), AB'de 2.83 izlenme oranı (reyting) 11.03 izlenme payı (share) elde etti. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ise 3 saat 55 dakika boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

'SADİ PAYASLI' HEM SOSYAL MEDYANIN HEM DE EKRANIN YENİ FENOMENİ OLDU

Sadi Payaslı’nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırdı. Araz'la yaşadıkları olay neticesinde Sadi Payaslı'nın okulun yeni efsanesi haline gelmesi Araz'ı daha da öfkelendirdi. Araz, ilk iş okula gelen yeni öğrenciler hakkında bilgi edinmek için harekete geçti ve çetesini beşlinin peşine taktı. Mert, Aylin, Melek, Can ve Zülfikar özgürlüklerinin tadını çıkaramadan ailevi konularla uğraşmaya başladı. Melek, üvey babası Celal’in ilacını içirmeye çalışırken bir kez daha tacizine maruz kaldı. Tek sığınağı Zülfikar oldu. Zülfikar’ın kardeşi Ozan’la ilk karşılaşması hiç umduğu gibi geçmedi. Ozan’ın hala satıcılık yaptığını öğrenen Zülfikar, hesap sordu. Evine dönmeyen Aylin ise geceleri gizlice okulda kaldığını herkesten sakladı.

FİNAL SAHNESİNDE NEFESLER TUTULDU

Mahir Müdür’ün odasına giren Araz, dosyaları karıştırınca yeni öğrencilerin ıslahevinden çıktığını öğrendi. Can’ın babasına karşı suçluluk duygusu günden güne artarken babasının evinin giderlerini karşılayamayışı Can’ı iş bulmaya mecbur etti. Okul çıkışı gördüğü bir motokuryelik işine başvuran Can olumlu yanıt aldı. Fakat Araz’ın adamlarının takibinde olduğundan habersizdi. Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul’daki hayatına ve Songül’e alışmaya çalışırken peşine Tahir’in adamları takıldı. Songül’ün trafik şubede işe başlamasıyla düzenini oturtan ikili her konuda tartışmaktan geri kalmadı. Bu tartışmaların onları birbirine yaklaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktu. Beş gencin ıslahevinden çıktığı Karabayır Lisesi’nde ifşa oldu. Songül ve Sadi şüphelerinin peşinden gidip yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Finalde Araz ve çetesi Aylin’in yerini öğrendi!

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Aylin ve Mert’in yakınlaştığı, Zülfikar ile Melek’in ise aşk itirafında bulunduğu tanıtımda Emin’in sağ kolu Yaver’in İstanbul’a gelmesi dikkat çekiyor. Mert, ıslahevinden çıktıklarını Gizem’in ifşa ettiğini düşündüğü için tepkiliyken Gizem kendini açıklamaya çalışıyor. Heyecan dolu bir bölümün sinyallerinin verildiği tanıtımda Songül’ün Sadi’ye sarıldığı anlar merakla bekleniyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 3. Bölüm 1. Tanıtımı;