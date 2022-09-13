Yaralanan kişinin Sadi olduğunu anlayan Derya, yaşadığı şokun ardından tedaviye başladı. Songül ile birlikte aynı mekanda uzun saatler geçiren iki eski aşık için durum hiç de kolay olmadı. Songül ise Sadi'nin vurulmasıyla birlikte ona karşı olan duygularını dile getirmiş oldu. Aygün, Celal'in yazdığı notla Melek'in eve kamera yerleştirdiğini öğrendi.

Annesinin tepkisiyle kendini kaybeden Melek sinir krizi geçirdi. Kızının aklını başına getirmek isteyen Aygün kimsenin aklına gelmeyeni yapıp Melek'in akıl hastanesine kapatılmasını sağladı. Başta Zülfikar olmak üzere, Melek'in hastaneden çıkması için herkes seferber oldu. Sadi'nin başına gelenlerden kendini suçlayan Songül, Kabaklı Köyü'ne tekrar gitti.

Songül araştırmasına devam ederken, peşindeki belanın aracına bomba koyduğundan habersizdi. Songül, son anda Sadi ve Yaver'in müdahalesiyle araçtan kurtuldu. Songül ise ailesinin ölümünü araştırmaya devam ettikçe Sadi'ye zarar vereceği korkusuyla her şeyi ardında bırakıp evden ayrıldı.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.