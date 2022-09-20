Kadroya sürpriz oyuncu

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SHOW TV’nin beğeniyle izlenen, yapımını BKM’nin üstlendiği dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, izleyicilerden gördüğü büyük ilgiyle perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor

HABERTURK.COM

Perşembe akşamları en çok izlenen dizi olan SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosuna onuncu bölüm itibarıyla ünlü oyuncu Tolga Güleç dahil olacak.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de izleyicilerin karşısına sürpriz bir karakterle çıkacak olan Tolga Güleç, ‘Rıza’ adlı genç bir babayı canlandıracak. Küçük kızını tek başına yetiştiren 'Rıza', ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de yepyeni bir hikâyenin başlangıcına sebep olacak.

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.