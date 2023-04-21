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Sadi, Mert'in oğlu olduğunu öğrendi

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de dün akşam merakla beklenen büyük sır sonunda açıkladı. Derya, Sadi’ye Mert’in oğlu olduğunu söyledi 

Giriş: 21.04.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi, Mert'in oğlu olduğunu öğrendi
Sadi, Mert'in oğlu olduğunu öğrendi
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SHOW TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de dün akşam haftalardır beklenen büyük sır sonunda açıkladı. Derya, Sadi’ye Mert’in oğlu olduğunu söyledi. Bu konuşmaya Songül’ün de kulak misafiri olması dikkat çekti. Mert ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasıyla hikâyenin seyrinde neler olacağı merak uyandırdı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; Songül, Yörük’ün kim olduğunu öğrenirken Servet’in de planları umduğu gibi gitmedi. Yakayı ele veren Servet adalete teslim edilip emniyete götürüldü. Songül sonunda anne ve babasının hesabını sormak için Servet’i sorguya aldı. Sadi’ye karşı çok öfkeli olan Songül, eve döndüğünde hamile olduğunu öğrenince yelkenleri suya indirdi. Ancak bu mutlu haberi hemen Sadi’ye vermeyen Songül önce doktora gitmek istedi. Gerçek annesinin yıllar önce öldüğünü duyan Aylin derin bir üzüntü yaşadı. Araz’la birlikte annesinin mezarını ziyaret ettikten sonra babasının izini sürmeye başladı. Test sonuçlarında Mert’in ilik kanseri olduğu ortaya çıkınca herkes büyük bir şok yaşadı. Mert ise babasının kim olduğunu açıklamadan Derya’yla konuşmama kararı verdi. Mert’in sağlığı için Sadi’yle konuşmak zorunda kalan Derya, sonunda büyük sırrı açıkladı. Sadi, Mert’in babası olduğunu öğrenirken bu konuşmaya kulak misafiri olan Songül ise şoke oldu.

“Mert senin oğlun”

İzlemek için tıklayınız

ARAZ ANNESİNİ BULDU

Diğer tarafta Aylin'in babasını bulmak için elinden geleni yapan Araz, en son ulaştığı adreste yıllar sonra annesini gördü ve gördüğü manzara karşısında yıkıldı.

Araz annesini buluyor;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 37. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mert hakkında gerçeği öğrenen Songül, Sadi’ye destek olurken, Mert’in Derya’ya karşı tepkisi sürüyor. Melike’nin Songül’e “Bebekten vazgeçecek misin?” sorusu ve Songül’ün gözyaşları ise dikkat çekiyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 37. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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