'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de heyecan dolu gelişmeler yaşandı

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SHOW TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarına damga vuran dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi 17. bölümüyle ABC1 20+'da 5.12 izlenme oranı (reyting) 13.41 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.77 izlenme oranı (reyting) 12.89 izlenme payı (share), AB’de 3.69 izlenme oranı (reyting) 11.24 izlenme payı (share) elde etti. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 5 saat 30 dakika boyunca TT listesinde yer alarak sosyal medyaya damgasını vurdu. Dizinin sevilen çifti Sadi ve Songül de dün akşam sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Dizinin yeni bölümünde; Kıvanç geçmişte oğlunun hayatıyla tehdit edildiği için bazı kirli işlere bulaştığını ve artık kendine yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Sadi, Kıvanç’a ikinci bir şans verip vermeme konusunda kararsızlık yaşayınca doğruyu söyleyip söylemediğini araştırması için Yaver’i görevlendirdi. Songül babasının konuşmasını tam olarak anlayamayınca seslerin temizlenmesi için kaseti emniyetteki kriminal laboratuvara götürdü. Serdar ortaya çıkan kasetten rahatsız olup harekete geçti. Kaset, yolda kendisine tuzak kurulan kriminal görevlisinden çalındı. Songül’ün umutları tükenirken Sadi’nin kaseti yedeklediği ortaya çıktı. Araz’ın gelişi tamirhanede kutlanırken Aylin gelip Araz’la konuşmak isteyince Sevda’nın tepkisi sert oldu. Aylin’in yalnız kalmasını istemeyen Araz, ona yolda eşlik ederken Mert ve Gizem’le karşılaştılar. Mert ve Araz’ın arasında atışma yaşanınca Araz, Mert’in damarına basmak için Aylin’e yakın davrandı.

“Bir insanın bu dünyada başına gelebilecek en güzel şeysin”

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SADİ VE SONGÜL ÖNEMLİ BİR İPUCU ELDE ETTİ

Yaver’in araştırması sonucu, Kıvanç’ın nüfus kayıtlarında çocuğu olmadığı ortaya çıkınca Sadi, Kıvanç’ın varlığının tehlike yarattığına karar verdi. Sadi, Derya’yı uyarmak isterken Kıvanç’la ilgili gerçeği öğrendi. Derya, Kıvanç’ın yeğeni için organ mafyasıyla çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Sadi derhal Yaver’i durdurmak için harekete geçti. Son anda Kıvanç’ın Yaver tarafından vurulmasına engel olan Sadi Payaslı, kasetteki seslerin temizlenmesi için ise Can’dan yardım istedi. Can sesleri anlaşılır hale getirince Sadi kaseti Songül’e dinletti ve ikili çok kritik bir ipucu elde etti. Televizyonda yayınlanan haberde Ozan’ın da içinde bulunduğu botun battığı söylendi. Sanem için yurt dışına kaçmaya çalışan Ozan’ın başına ne gelmişti?

İşte heyecan dolu final sahnesi;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Servet’in Rıza’ya söylediği “Bu kızdan uzak dur” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Ozan’ın alacaklıları evini basıp annesini tehdit ederken olaya Zülfikar ve arkadaşları müdahale ediyor. Gizem’in “Ya arkadaşların ya ben” diyerek Mert’i bir tercih yapmaya zorlaması izleyenleri şoke ederken Sadi ve Songül’ün sürpriz yakınlaşması heyecanla bekleniyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 18. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.