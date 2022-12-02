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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de büyük yüzleşme!

SHOW TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarına damga vuran dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde nefesler tutuldu. Sadi ve Derya ile yüzleşmeye karar veren Songül, buluşmak için verdiği adreste ikilinin karşısına çıktı

Giriş: 02.12.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de büyük yüzleşme!
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de büyük yüzleşme!
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HABERTURK.COM

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ 20. bölümüyle TOTAL’de 4.94 izlenme oranı (reyting) 11.95 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.88 izlenme oranı (reyting) 11.07 izlenme payı (share), AB’de 3.82 izlenme oranı (reyting) 9.85 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Bölüm etiketi #GerçekAcı 12 saat 5 dakika, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ise 3 saat boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

İşte o anlar;

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SADİ VE SONGÜL İŞ BAŞINDA

Araz’ın Sevda’ya karşı tavrı ekibi ikiye böldü. Vural, Sevda’ya destek verince Araz’la arası açıldı. Gizem ve Mert ilişkisinde ise sular durulmadı. Gizem, kendisine Aylin konusunda yalan söyleyen Mert’i affetmedi. Derya, dedikoduların önüne geçmek için hastanede Kıvanç’tan uzak durdu. Bu durum Kıvanç’ı kritik bir kararın eşiğine getirdi. Kıvanç hastanedeki görevinden istifa etmeye karar verince, Derya geri adım atmak zorunda kaldı. Sadi, Songül’e neler olduğunu anlamaya çalışırken, Songül ise Sadi’ye haksızlık yaptığını düşünerek Melike’den Sadi’nin ve Derya’nın telefon sinyalini araştırmasını istedi. Melike’nin getirdiği sonuçlar Songül’ün daha da üzülmesine sebep oldu. Songül ve Sadi arasındaki kırgınlık devam ederken Can’ın siteyi bitirmesi ikilinin harekete geçmesini sağladı. Bay ve Bayan Payaslı kimliğiyle gazeteci kılığında iş adamının karşısına geçtiler.

Sadi ve Songül görev başında;

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ŞOKE EDEN SALDIRI

Esra ve Oğuz’un duruşmasında Oğuz hapis cezası alırken, Esra serbest kaldı. Aylin, babasını kurtarmak için elindeki tek şansı kullanarak Can’dan yardım istedi ama kalkıştıkları iş planladıkları kadar kolay olmadı. Servet, Gizem ve Türkan’ı evden göndermek için Türkan’ın hapisteki eşi Kadri’yle iletişime geçilmesini sağladı. Kadri’nin öfkesiyle neler yapabileceğini hesaba katamayan Servet, Rıza ve Türkan’ın vurulmasına sebep oldu!

Türkan ve Rıza’nın hayatı tehlikede;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 21. bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ve Derya’nın, Songül’e açıklama yapmaya çalıştığı tanıtımda sular durulmuyor. Annesini kaybeden Gizem büyük bir yıkım yaşarken, Mert’in elinde silahla polislere yakalanması izleyenleri şoke ediyor. “Songül, Sadi’yi affedecek mi?” sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu…

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 21. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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