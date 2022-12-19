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Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

Tüm dünyaya nam salmış neredeyse her yaptığı gündemde büyük yankı uyandıran Elon Musk mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kimilerine göre anlaşılması zor bir karakteri olan Musk - fizik doktorası yapacak kadar zeki. Her şeye rağmen Elon Musk'ın son derece cesur bir girişimci olduğu ise yadsınamaz bir gerçek. Stanford Üniversitesi'nde programa giren ve pek alakalı görünmediği için okulu bırakan Musk, her zaman kitaplara düşkün biri olmuş. Küçük yaşlarından itibaren en çok hangi kitapların etkisi altında kaldığını, ona ilham veren ve vizyonunu şekillendiren kitapları listeledik.

Giriş: 19.12.2022 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • İşte Elon Musk’a ilham veren 13 kitap...

  • Yüzüklerin Efendisi - J.R.R. Tolkien

    Yirminci yüzyılın en çok okunan yüz kitabı arasında en başta gelen Yüzüklerin Efendisi; bilimkurgu, fantezi, polisiye, best-seller ya da ana akım fark etmeksizin, tüm edebiyat türleri arasında tartışmasız bir önderliğe sahip.

    Musk, sessiz, zeki ve tuhaf bir çocuk olmasından kaynaklı, arkadaş ortamında biraz yalnız ve dışlanmış bir çocukluk geçirmiş. Bu esnada bol bol okumaya vakit bulduğu kurgu ve fantezi romanlar ise, geleceğe dair vizyonunu geliştirmesinde büyük rol oynamış.

    Musk şöyle diyor: 'Okuduğum kitapların başkahramanlarının daima dünyayı kurtarmakla ilgili bir takıntısı vardı.'

  • Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams

    Dünyanın tüm dillerine çevrilmiş bir başyapıt olan Otostopçunun Galaksi Rehberi, BBC'de radyo oyunu olarak yayınlanışının hemen ardından büyük bir okur kitlesine ulaştı ve popülerliğini asla yitirmeyecek bir kült haline geldi.

    Musk, 12 - 15 yaşları arasında ciddi bir varoluşsal bunalıma girdiğini, bu esnada Nietzsche'den Schopenhauer'a pek çok büyük filozofun eserlerinde hayatın anlamını arayıp eli boş çıktığını söylemiş.

    Aradığı bazı cevapları bu kült kitapta bulan Musk, başka bir önemli şeyi daha bu sayede keşfetmiş: 'Soruyu doğru şekilde kurgulayarak sormayı öğrendiğinizde, cevabı bulmak çok daha kolay oluyor.'

  • Benjamin Franklin - Walter Isaacson

    ABD'nin gelmiş geçmiş en önemli yayıncıları, bilim insanları, mucitleri, siyasetçileri ve diplomatlarından biri olan Benjamin Franklin paratoneri, bifokal gözlük camını, temiz yanışlı sobayı icat etmiş, kendi adını taşıyan bir yazı fontu geliştirmişti ve ABD’nin posta zincirini oluşturmuştu.

    Franklin için Musk şöyle diyor: 'O benim kahramanlarımdan biri. Hayata sıfırdan başlamış, evden kaçmış bir çocuktu. Franklin kesinlikle büyük bir girişimciydi.'

  • Einstein, Yaşamı ve Evreni - Walter Isaacson

    Einstein'ın zihni nasıl işliyordu?  Onu dâhi kılan olgular nelerdi?  Dahiliğinin özel yaşamına etkileri var mıydı?  Tanrı kavramına yaklaşımı nasıldı?  Einstein'ın bilimsel düş gücünde karakterinin isyankar doğasının da bir payı var mıydı?

    Bu sorulara yanıt arayan bir kitabın da Musk gibi birinin ilgisini çekmemesi garip olurdu asıl.

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