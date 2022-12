Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

Structures: Or Why Things Don't Fall Down - J.E. Gordon

Bu kitabın Türkçe baskısı bulunmasa da, hala okullarda ve üniversitelerde yaygın olarak başvurulan bir kaynaktır.

Musk SpaceX'i kurmaya karar verdiğinde, öncelikle roket bilimini öğrenip anlamaya çalıştığını, İngiliz malzeme bilimcisi Gordon'un bu kitabının ise kendine malzemenin temelleri konusunda çok faydası dokunduğunu belirtiyor.