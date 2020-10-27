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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Gündüz sis gece sağanak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve batı Karadeniz'de sis ve pus oluşurken, akşam saatlerinde ise Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

27.10.2020 - 07:23 | Güncelleme: ABONE OL
DİKKAT: Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gündüz sis gece sağanak var
Gündüz sis gece sağanak
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Gece saatlerinden sonra İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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