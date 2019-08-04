04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç),Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Sakarya'nın doğusu, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, güney kesimlerde yer yer güneybatı, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Sakarya'nın doğusu, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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