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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Havva sıcaklığının iç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu