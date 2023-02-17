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Geliri depremzedelere bağışlanacak

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıcı etkiye sahip iki deprem nedeniyle oyunlarına ara veren DasDas, 20 Şubat'tan itibaren sahnelerini yeniden açacak. 8 oyunun sahnelenmesinden elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak

Giriş: 17.02.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Geliri depremzedelere bağışlanacak
HABERTURK.COM

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında İhtiyaç Haritası aracılığıyla afet bölgesinden gelen ihtiyaçların hızlıca toparlandığı bir yardım sahasına dönüşen DasDas, 20 Şubat’tan itibaren ay sonuna kadar sahnelenecek oyunlarının gelirlerinin tamamını depremzedelere aktaracak.

6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketiyle beraber etkinliklerini ara veren ve yardım toplanan bir sahaya dönüşen DasDas’ta 20 Şubat itibariyle oyunlar depremzedelerle dayanışma için oynanacak. Şubat ayı sonuna kadar sahnelenecek oyunların gelirinin tamamını aktaracak olan DasDas, afet bölgesine destek olmaya devam edecek.

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