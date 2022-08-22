Gelinler, salondaki sandalye filelerini saçma buldu!

Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin 905. bölümünde; 5 yaşında,1,5 aylık evli Müge Yılmaz’ın evine konuk olundu. Gelinler salonda yer alan sandalye filelerini uyumsuz ve saçma buldu.

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